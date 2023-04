Drie mannen met drugs aangehouden op dancefestival Breda Airport

Happende Haai is ook dit jaar weer trekpleis­ter op Vughtse vrijmarkt

VUGHT - Als één evenement laat zien dat Vught in staat is om bewoners in de eigen omgeving te vermaken, dan is het wel de vrijmarkt op Koningsdag. Met bijna een kilometer aan kramen, volop kleedjes, muziek, eten en drinken en zon was het genieten voor standhouders, bezoekers én organisatie.