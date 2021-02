Driedubbel feest: pasgeboren Bobbi deelt vanaf nu verjaardag met haar Udense vader en moeder

stuur je foto in Waterhoog­te stijgt naar 13,4 meter boven NAP, gevluchte dieren in uiterwaar­den krijgen rust

12:15 ZALTBOMMEL - Om wild dat op de vlucht is voor het hoge water in de grote rivieren rust te gunnen, heeft natuurbeheerder Staatsbosbeheer een aantal uiterwaarden afgesloten. Het gaat onder meer om de Millingerwaard en de Loenensche Buitenpolder in de buurt van Nijmegen, om de zogeheten Wakkere Dijk in polder Munnikenland bij Slot Loevestein en om gebieden bij Dreumel en Hurwenen. Als het water verder stijgt, volgen meer afsluitingen.