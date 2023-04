Driedubbel feest voor handbalvereniging Heerle: kampioenen op de wagen door Wouw

Alles ter ere van ‘De fiets, de fiets en verder niets’ bij Bonnard in Nuenen

NUENEN - De fiets is in galerie Bonnard in Nuenen de verbindende factor tussen beeldende kunst, literatuur en muziek. Zaterdag 1 april werd een catalogus gepresenteerd in bijzijn van fietsfanaten Wim Daniëls en JW Roy.