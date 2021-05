Drinkwater in Zuidoost-Brabant is weer veilig: water hoeft niet meer gekookt te worden

Supermarkt­schap­pen met flessen water in no-time leeg na alarm om bacterie in drinkwater

29 mei HAPERT - Binnen een halfuur na de NL-Alert-melding dat er e-coli in het drinkwater in Hooge Mierde, Lage Mierde, Hapert, Hulsel, Reusel en Bladel was aangetroffen, was het schap met flessen water al leeg bij de Jumbo in Hapert. ,,Daar is niet tegenop te bevoorraden.”