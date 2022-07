Drones vliegen je om de oren tijdens het NK Drone Racing

Meeste megastal­len staan in Brabant, fors meer dan elders in Nederland

Het aantal megastallen in Nederland neemt de afgelopen jaren gestaag toe, met veruit het hoogste aantal in Brabant. Dat blijkt uit cijfers van Wageningen Environmental Research (WENR) in opdracht van Wakker Dier. Vooral in de melkveesector zijn veel megastallen te vinden.

29 juni