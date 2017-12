Dronken agressieve stapper uit Tilburg bijt agent tijdens arrestatie in hand

Het aangrijpende verhaal van Tynni en die ene kei: 'Zal ik ooit weer zo zijn als vroeger?

29 december SCHIJNDEL - Een kei op de weg wordt Tynni Habraken en de baby in haar buik bijna fataal. Een halfjaar later bepaalt het ongeval nog steeds een groot deel van elke dag. Zal ze ooit weer de Tynni zijn die ze was? In de kerstbijlage van het Brabants Dagblad vertelt de Schijndelse voor het eerst openhartig over wat haar is overkomen.