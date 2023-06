Dronken Amerikaan rijdt zonder band over A59 bij Raamsdonk en wordt klemgereden door politie

Voor een bouwdos­sier hoef je in Breda niet meer naar het Stadskan­toor: ‘850.000 bouwvergun­nin­gen zijn online beschik­baar’

BREDA - 850.000 Bouwvergunningen van panden in Breda zijn voortaan via een online portaal beschikbaar. Allerlei informatie over een bouwtekening, fundering of sloopvergunning van een huis of gebouw kan gedownload worden.