Dronken automobilist rijdt voetbalterrein Den Hout op waar kinderen trainen: ’Voor hetzelfde geld crosst-ie over het veld’

DEN HOUT - Was het een normale voetbalzaterdag geweest, dan was misschien wel het leed niet te overzien geweest. Irene‘58 uit Den Hout werd zaterdagochtend opgeschrikt door een dronken bestuurder die het terrein op reed. ,,Dat daar geen kinderen liepen, is een wonder.”