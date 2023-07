Dronken, niet voor rede vatbaar, dus ‘uiteraard’ wordt er in Breda af en toe een taxiklant geweigerd

Sluiproute over Lieshout­sedijk houdt bewoners wakker: ‘We houden ons hart vast’

SINT-OEDENRODE - ,,We zijn het wachten beu”, aldus bewoners van de Lieshoutsedijk in Sint-Oedenrode. Ze willen op korte termijn aanpassingen in hun straat om het sluipverkeer te verminderen. ,,Het is hier een racebaan.”