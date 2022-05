Dronken veroorzaker (23) zwaar ongeval Overloon snapt zelf ook niet waarom hij achter het stuur stapte

Snelle pitstops en valse start bij NK solex rijden: 'Het moet wel eerlijk gebeuren’

Een echte primeur: vandaag werd er voor het eerst gestreden om de titel ‘Nederlands kampioen solex rijden’. In Schijndel kwamen tientallen teams bij elkaar om te kijken wie het snelst is op de solex. Tussendoor kon er gepit worden om de solex te repareren, of om te wisselen van bestuurder.

