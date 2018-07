Droogte-alarm: Is er voldoende kraanwater?

Ook de ZLTO is niet ontgaan dat het droog is, maar verzekert ons dat er geen reden voor paniek is. De meeste boeren gebruiken geen oppervlaktewater om te beregenen, maar grondwater en hebben daardoor geen last van het onttrekkingsverbod dat in sommige regio's van kracht is.



De meeste boeren hebben dan ook geen last van het droge weer. ,,Ze moeten alleen wel beregenen, dat is meer werk en zorgt voor meer kosten'', vertelt woordvoerder Kim Roetert.