Droom van stunt tegen Ajax spat kwartier voor tijd uiteen voor RKC

RKC durfde zondagmiddag even te dromen van een stunt, maar kon de vroege 0-1 voorsprong op Ajax niet vasthouden. In de tweede helft zetten de Amsterdammers een tandje bij: 3-1.

Stunten in de Johan Cruijff Arena, het is met de vorm van Ajax deze weken iets kansrijker dan met de Amsterdammers in topvorm. RKC wist dat ze het, zonder de zieke Michiel Kramer, moesten hebben van een snelle uitbraak en dat is precies wat er gebeurde in de 17de minuut. De Waalwijkers stonden flink onder druk, maar na een onderschepping van Iliass Bel Hassani en een aanval die via Pelle Clement en Julen Lobete liep, was daar de kans voor Mats Seuntjens. De Bredanaar schoot beheerst raak en zorgde daarmee voor een verrassende tussenstand: 0-1.

Ajax stelde daar bitter weinig tegenover, de Amsterdammers speelden vrij matig en kregen voor rust eigenlijk geen echte grote kans op de gelijkmaker. Trainer John Heitinga greep halverwege in en dat zorgde voor veel meer felheid aan Amsterdamse kant na rust. Een van de invallers, Brian Brobbey, zette Ajax slechts vijf minuten na rust zelfs al op gelijke hoogte. Hij kon van heel dichtbij binnen tikken, nadat RKC-doelman Etienne Vaessen een voorzet net niet helemaal weggewerkt kreeg: 1-1.

Jacht op de winst

Ajax rook bloed en drong meteen aan, op jacht naar de voorsprong. Mohammed Kudus was er het dichtst bij met een schot op de paal, ook Brobbey kreeg een grote kans op zijn tweede treffer. Maar de aanvaller kopte van dichtbij over. Door de aanvalsdrang van Ajax kreeg RKC ook wel kansen via de counter. Seuntjens dacht zelfs de 1-2 te maken (een lob over Geronimo Rulli die de bal door zijn handen liet glippen), maar hij stond buitenspel.

RKC hield lang stand tegen de nummer drie van de eredivisie, maar kon uiteindelijk ook de 1-1 niet vasthouden. Het was Jurriën Timber die voor veel opluchting zorgde aan Amsterdamse kant door vanuit de draai de 2-1 binnen te schieten. Het Waalwijkse verzet was gebroken en niet veel later werd het ook nog 3-1 via Kudus.

