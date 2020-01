Droplullen en gomtieten van snoepmaker Matthijs mee op missie naar Mali

VIDEOHOOGERHEIDE - Oprichter Walther Matthijs van snoepfabriek Matthijs kookte in 1920 thuis in Bergen op Zoom suiker om drop te maken, zoon Leo goot later zelf nog tonnetjes grondstoffen in de fabrieksketel, maar onder kleinzoon Walter ‘Wonka’ Matthijs is snoep maken een technologisch hoogstandje in de fabriek van het 100-jarige familiebedrijf.

Volledig scherm Jaarlijks rolt er bij snoepfabriek Matthijs in Hoogerheide tussen de 9 en 10 miljoen kilo snoep in 400 soorten over de lopende band. © Pix4Profs/Tonny Presser Wie rondneust in snoepfabriek Matthijs, inhaleert meteen die zoetige lucht. ,,In deze silo zit 60.000 kilo suiker. Die moeten we elke drie dagen bijvullen”, vertelt kwaliteitsmanager Linsey Somers. ,,Verder gebruiken we vooral glucosestroop, maar ook zetmeel, gelatine, zoethoutwortelextract, melasse, zout, voedingszuren en kleur- en smaakstoffen.”

Computer in keuken regelt ingrediënten

Vanuit bunkers wordt dat naar de keuken gepompt. Een computer regelt per recept de ingrediënten, die in enorme pannen worden gemixt en tot 120 graden verwarmd. De ingedikte substantie gaat per leiding naar de gietstraat, waar het juiste gipsvormpje wacht met daarin wat zetmeel.

Volledig scherm In de keuken worden recepten ingevoerd in een computer die regelt dat alle ingrediënten in de juiste hoeveelheid in de ketels komen, waar ze met grote staafmixers worden gemixt. © Pix4Profs/Tonny Presser

Populaire colaflesjes

Nu zijn de populaire colaflesjes aan de beurt. ,,Je ziet twee spuitmondjes, één voor het bruine en één voor het doorzichtige deel”, wijst Somers. Na het gieten krijgt elke soort snoep zijn eigen droogprogramma, van 8 tot 56 uur. Daarna wordt het zetmeel eraf geblazen, opgevangen en hergebruikt, duizenden kilo’s per dag.

Volledig scherm Vanaf de 2 productielijnen worden snoepjes na het gieten richting de droogkamers gereden. Daar krijgt iedere soort snoep zijn eigen droogprogramma dat kan variëren van 8 tot 56 uur. © Pix4Profs/Tonny Presser

Glanstrommel voor goede snoepjes

Het schone snoep belandt per loopband in een glanstrommel met kokosolie en was, of krijgt een suiker- zuur- of zoutlaagje. Handmatig worden misvormde snoepjes eruit gevist, of een dropje dat bleef hangen en in de winegums is gevallen. Dat ‘foute’ snoep wordt veelal in veevoer verwerkt. De goede snoepjes harden verder uit in een laatste rustfase.

Volledig scherm In de glanstrommel krijgen dropjes en andere snoepjes een laag van kokosolie en was. Misproducties worden handmatig verwijderd en veelal verwerkt tot veevoer. © Pix4Profs/Tonny Presser

Van de multiweger naar de inpaklijn

Een slimme multiweger berekent hoeveel snoep er nodig is voor het gewenste eindgewicht. Dan gaat dat lekkers, eventueel in de door de klant gewenste mix, naar de inpaklijn waar folie wordt gestickerd en tot zakje gevouwen en gesneden. Na de metaaldetector worden de zakjes handmatig in dozen gestopt, die per pallet naar het magazijn gaan.

Volledig scherm Bij de inpaklijn valt het snoep in folie dat wordt gestickerd en gevouwen tot een zakje. Die zakjes worden handmatig in dozen gestopt. © Pix4Profs/Tonny Presser

Export naar 25 landen

Van daaruit gaan alle bestelde Brusselse Mannekes, Slungels, Blaaskaken, Tumtummetjes, Cuberdons (Gentse neuzen), maar ook menthol groentjes of veggie minibeestjes zonder gelatine en al die andere varianten naar klanten in 25 landen. ,,Tot in Canada en Australië toe, vooral door geëmigreerde Nederlanders. Heimweesnoep dus”, zegt directeur Walter Matthijs.

Volledig scherm De dozen met zakjes snoep worden gestapeld en gaan dan naar het magazijn voor transport. © Pix4Profs/Tonny Presser

Droplullen en gomtieten als heimweesnoep

Bij de fabriekswinkel voor particulieren, die woensdagmiddag en vrijdagmorgen open is, meldden zich ook wel militairen van de naburige Vliegbasis Woensdrecht. ,,Vooral voor ons erotische snoep. De Droplullen, Gomtieten en Roze Mutsen gaan in grootverpakking mee in de container op missie naar Mali.” Ook een soort heimweesnoep dus...