Drugs, schietpartijen en handgranaten: veel shishalounges in Brabant hebben crimineel randje

De shishalounge kampt met een slecht imago. Van schietincidenten, gevonden handgranaten tot invallen en zelfs een afgehakt hoofd voor de deur van een waterpijpcafé in Amsterdam. Hoeveel van die lounges zijn er in Brabant en wat is daar in de afgelopen tijd allemaal gebeurd? En wat is een shishalounge nou eigenlijk?

Allereerst de shishalounge zelf: dat is een horecagelegenheid, vaak een café, waar waterpijp gerookt wordt tegen betaling. Volgens de Tabakswet geldt er een rookverbod in de horeca voor het roken van tabak, ook al zit het slechts in een deel van het product. Dat geldt ook voor shishalounges. Daarom maakt de Nederlandse Voedsel -en Warenautoriteit (NVWA) onderscheid tussen twee verschillende waterpijpen: die met en zonder tabak.

Waterpijpen met tabak mogen in de horeca alleen in speciale rookruimtes genuttigd worden. Waterpijpen zonder tabak kunnen kruiden en gedroogd fruit bevatten. Het roken van die producten valt niet onder het rookverbod.

Apart gedeelte

In 2015 heeft de NVWA geïnventariseerd hoeveel shishalounges er in Nederland waren. In totaal waren dat zo'n 170 plekken waar je een waterpijp mocht roken. Daarin werd onderscheid gemaakt in een horecagelegenheid die overwegend is gericht op het roken van waterpijpen en horecagelegenheden zoals cafés, restaurants en bars met een aparte shishalounge-functie, een apart gedeelte waar je ook waterpijp kan roken.

In de provincie Brabant waren tijdens dat onderzoek zes aparte shishalounges en veertien horecagelegenheden met een shishalounge-functie. Dat betekent niet dat dat álle plekken waar waterpijp gerookt wordt in dat onderzoek zijn opgenomen. Veel gemeenten houden dat namelijk niet apart bij.

Trend

Volledig scherm Waterpijp, shisha © Shutterstock Hoeveel shishalounges er op dit moment zijn, is daarom ook niet helemaal duidelijk. Vaak zijn het ook restaurants, clubs of cocktailbars die shisha’s aanbieden. Die zijn modern, open en hebben een gemixter publiek dan bijvoorbeeld traditionele Turkse koffiehuizen met shisha’s. Het lijkt erop dat er van die moderne lounges steeds meer komen, een trend die in Duitsland al langer te zien is.



Al is het beeld dat mensen hebben bij zo'n shishalounge heel anders. Vaak zijn het schimmige, donkere cafés tegen die niet heel uitnodigend zijn. En de soms heftige incidenten die langskomen in het nieuws helpen het imago niet.

Incidenten bij shisha lounges in Brabant

Bergen op Zoom

Bij Pure Lounge aan de Antwerpsestraatweg in Bergen op Zoom zijn dinsdag twee 'vermoedelijke handgranaten’ voor de deur gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft de explosieven meegenomen voor onderzoek. De straat was afgezet en niemand mocht erin of uit vanwege de veiligheid. Het pand is nu voor zes maanden gesloten.

Op donderdag 25 april van dit jaar is daar ook een 21-jarige man bedreigd met iets wat op een vuurwapen leek. Hij heeft aangifte gedaan.

In mei vorig jaar was er een schietpartij in de buurt van het Jan Steenpad, een steegje dat de Antwerpsestraatweg met de Albert Cuijpstraat verbindt. Er werden schoten gelost, maar er zijn geen gewonden gevallen.

Tilburg

Bij een inval in een shishalounge El Clasico aan de Berkdijksestraat in Tilburg heeft de politie woensdagavond 17 april gripzakjes met vermoedelijke cocaïne en hasj aangetroffen. Ook de bovenverdieping, het woongedeelte, werd uitgekamd. De 45-jarige bewoner, broer van de eigenaar van de zaak, is aangehouden.

Den Bosch

Volledig scherm Nederland, Den Bosch, de Oase op het het Hinthamereinde © copyright Marc Bolsius Shishalounge Oase aan het Bossche Hinthamereinde werd in oktober 2017 door de gemeente voor een jaar gesloten. De eigenaar werd in verwarde toestand voor zijn zaak gevonden. Daarnaast werden er henneptoppen in de zaak aangetroffen. Meer dan de gebruikelijke gebruikershoeveelheid die is toegestaan.



In oktober werden ook de lounges Evergreen, Yakamoz en Amisos gesloten. Bij deze zaken is in totaal 30 kilo waterpijptabak in beslag genomen.



Op 7 november 2015 ontplofte een vuurwerkbom bij de Shishalounge aan het Bossche Hinthamereinde. Het was al de vierde keer in 2015 dat de lounge te maken kreeg met geweld.

Eindhoven

Bij een incident in een shishalounge aan de Kruisstraat in Eindhoven is in juli dit jaar iemand gewond geraakt. Volgens de politie zou het gaan om een steekincident.

Met ongekend machtsvertoon viel de politie in februari shishalounge DéjaVù in Eindhoven binnen. Het resultaat? Zestig man geboeid, één aanhouding en nul wapens. De lounge is inmiddels door de burgemeester gesloten.

In de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 augustus 2018 legde een man rond 3.00 uur een handgranaat neer bij de ingang van shishalounge Down Town aan de Leenderweg. Niemand raakte gewond, maar dat had zomaar anders af kunnen lopen. Een 25-jarige man uit Eindhoven is twee maanden later opgepakt.