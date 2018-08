Drugscriminelen hebben vrij spel in Brabant: 'Op iedere school wordt gedeald'

TILBURG - Expert synthetische drugs Freek Pecht van politie West-Brabant zegt zaterdagavond in Nieuwsuur dat de topcriminelen vrij spel hebben in de drugswereld die almaar groter wordt. ,,De jongens die het vieze werk doen krijgen we vaak in beeld, de laag erboven totaal niet." De pakkans is voor hen erg klein, waardoor zelfs scholieren niet meer opkijken van dealers bij hen op school.

In een rondgang langs oude drugslabs in Tilburg, Kaatsheuvel en Baarle-Naussau vertelt Pecht tegen Nieuwsuur hoe groot het drugsprobleem is. Volgens hem worden de 'kleine jongens', de producenten, regelmatig gepakt. Maar er is niet genoeg capaciteit om ook maar iets te doen aan de topcriminelen. ,,In de reguliere onderzoeken komen we niet toe aan de bovenste laag, daar is geen tijd voor." De grote criminelen hebben zo 'niks te vrezen'.

Volledig scherm Anabolenlab opgerold door politie, Freek Pecht, coördinator synthetische drugs van de regionale politie. © thymen stolk Er vielen afgelopen jaren doden bij de productie van drugs, een waterzuiveringsinstallatie in Baarle-Naussau liet een nooit eerder vertoonde uitwas van de lozing van drugs zien en Brabant lijkt de grootste producent van de Nederlandse Narcostaat te zijn.

Achterkant van een pilletje xtc

,,Jammer genoeg zien mensen de achterkant van de drugsproductie niet." Pecht heeft het over de vieze laboratoria in woonwijken die ontploffen of waarbij doden vallen door giftige dampen, de afpersingen en de schietpartijen. Een pilletje xtc lijkt zo onschuldiger dan het is, omdat 'dit beeld bij veel mensen niet overkomt'. ,,En de drugsproductie blijft maar groeien, want de pakkans is erg klein." Ook zijn volgens hem de straffen veel te laag, waardoor criminelen niet worden afgeschrikt.

Criminele wereld breidt uit naar scholen

Drugscriminelen zitten niet alleen verstopt in oude schuren en garageboxen, maar ook op middelbare scholen groeit hun invloed. Volgens prof. dr. Pieter Tops, die het drugsonderzoek leidde, weten veel scholieren dat er op hun school wordt gedeald. ,,Er zijn maar weinig scholen waar het niet gebeurt. Met een simpel tasje even drugs brengen en je hebt 600 euro. Dat is veel voor zo'n scholier."

Ook Tops komt in Nieuwsuur tot de conclusie dat totaal niet duidelijk is hoe de criminele wereld er aan de top uitziet. ,,Hoe die wereld in elkaar zit, daar hebben we weinig kennis van."

'Ongemakkelijke waarheid'

Tops publiceerde het onderzoeksrapport Waar een klein land groot in kan zijn, dat zich alleen richt op de productie van amfetamine (speed) en xtc, de synthetische drugs. Cannabis, cocaïne en heroïne bleven buiten beschouwing. De onderzoekers spreken van 'een ongemakkelijke waarheid'. In Nederland blijken in 2017 meer dan 600 miljoen grammen amfetamine te zijn vervaardigd en bijna één miljard xtc-pillen.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) geeft toe dat er onvoldoende prioriteit aan de aanpak van drugscriminaliteit is gegeven. ,,Zo eerlijk moeten we wel zijn", zei hij op NPO Radio 1. ,,Ik vind dit een van de grootste prioriteiten voor mij als minister van Justitie om hier de komende jaren echt hard tegenin te gaan." Grapperhaus zegt dat dit kabinet ervoor zorgt dat er elk jaar 1.100 agenten bijkomen. ,,Dat betekent dat we ook echt willen gaan inzetten op specialistische kennis op dit punt, want daar adviseert het rapport ook het een en ander over."

Boswachter richt zich tot XTC-gebruiker