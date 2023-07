Drugskoeriers droegen geen mondkapje en trokken daarmee de aandacht: 2 jaar cel geëist

Heitracti­on zorgt weer voor lachende gezichten: ‘Kinderen kunnen zichzelf zijn met leeftijds­ge­no­ten’

DEURNE - De muziek klinkt, de springkussens zijn opgeblazen en de kinderen staan in hun zwempakjes te popelen om van start te gaan. Het evenement Heitraction in Deurne zorgde weer voor veel plezier. ,,Daar doen we het voor.”