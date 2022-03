Drugslab Esch: 7,5 jaar cel voor ‘meewerkend voorman’

Diplomaten manen Rutte tot actie: sluit havens vandaag nog voor Russische schepen

DEN BOSCH - Sluit de Nederlandse havens voor Russische schepen, en wel nu. Die gezamenlijke oproep doen twee belangrijke diplomaten uit Nederland en Oekraïne. ,,Wees niet bang voor Poetin, don’t be a pussy”, schrijven de twee in een brief, gericht aan Nederland - in het bijzonder premier Rutte.

25 maart