Drugslabs in Brabant innovatief verstopt in oude stallen, kelders en boten: een overzicht van spraakmakende vondsten

,,Ik ben ontzettend geschrokken”, reageerde de eigenaar van een loods in Fijnaart verrast, nadat daar maandagmiddag een groot drugslab voor amfetamine was gevonden. Het houdt niet op met dit soort ontdekkingen in Brabant. Dit jaar werden al meerdere grote drugslaboratoriums gevonden, die soms op zeer innovatieve wijze waren verstopt. Een overzicht van de meest spraakmakende drugsvondsten in Brabant dit jaar.

Een drijvend ‘Mexicaans’ drugslab in Moerdijk

Volledig scherm Rond de drugsboot in Moerdijk ligt een scherm in het water. Dit moet voorkomen dat chemicaliën zich verder verspreiden. © Majda Ouhajji

Een ‘unieke’ vondst in Nederland, zo sprak de politie over het drijvende drugslab dat op 10 mei werd gevonden in Moerdijk. Op het vrachtschip maakten drie Mexicanen en een Bredanaar aan Crystal Meth. Het was de eerste keer dat een drugslab in deze omvang in een vrachtschip werd gevonden.

Het drijvende laboratorium was uiterst professioneel ingericht. Inclusief vermoedelijk een op afstand te activeren ‘waterboobytrap’, waardoor de boot tijdens de ontmanteling plotseling water begon te maken. Toen het schip in de Moerdijkse haven lag, werden er voortdurend onderhoudswerkzaamheden aan verricht. Mogelijk als dekmantel.

De 66-jarige schipper uit Breda zei in eerste instantie niet te weten wat er afspeelde, maar versprak zich in de rechtbank: ,,Ze gingen iets doen met pillen”, zei hij tegen de rechter.

Drugskelder in een villa in Esch

Volledig scherm Drugslab in Esch. © Bart Meesters/Meesters Multi Media

In een kelder van een villa in Esch vond de politie op 3 juli een groot drugslab, waar zo'n 7.000 liter drugsafval lag opgeslagen. Een forse natuurramp werd voorkomen, al waren er al wel aanwijzingen dat er drugsafval werd geloodst in het riool.

Het vrijstaande pand, dat op een fors perceel ligt en is verscholen tussen hoge bomen, werd verhuurd aan een man uit Hengelo en een vrouw uit Hongarije. Ze zouden handelen in meubels. Maar na een anonieme tip nam de politie een kijkje in de kelder. Het tweetal werd vlak daarna opgepakt.

‘Speeltuinlab’ in Roosendaal

Volledig scherm Politie doet inval in een woning in de Voorstraat in Roosendaal. © Jeroen Stuve/MaRicMedia

Pal naast een speeltuin in een woonwijk in Roosendaal staat een schuur waar een compleet xtc-lab in zat. In het gebouwtje vond het complete productieproces voor de drug plaats: van grondstof tot pil. ‘Een zeldzaamheid’, zegt de politie over het aantreffen van zo’n volledig lab op 12 maart. Meestal wordt er met het oog op risicospreiding gekozen om een of meerdere productiefases steeds ergens anders plaats te laten vinden. De politie heeft uiteindelijk drie mensen aangehouden.

MDMA-lab in woonhuis in Reek

Volledig scherm Drugslab in Reek © Marcofotografie / Marco van den Broek

Op 19 juli vond de politie een MDMA-lab in een woonhuis in het plaatsje Reek. In het lab zijn grondstoffen voor de productie van MDMA en xtc aangetroffen. Ook werden er drugs gevonden. Er werd op dat moment niemand aangetroffen in het pand. Of er later iemand is aangehouden, is niet bekend.

Speedfabriek in Maarheeze

Volledig scherm Maarheeze drugslab ondekt door de politie op de het Laar de loods word op dim moment bewaakt door de politie en zal maandag worden ontmanteld

In een loods op het terrein van een failliete varkensboer in Maarheeze viel de politie op 28 juli binnen. Op dat moment waren er drie mannen tussen de 41 en 57 jaar aan het werk in de ‘speedfabriek’. Ook werd de boer opgepakt, die voor de tweede keer bij een drugslab werd aangetroffen. Hij zei er niks vanaf te weten, maar werd toch aangehouden. Twee jaar geleden werd hij veroordeeld tot acht maanden cel vanwege zijn aandeel in een anders drugslab. .

Een saillant detail: een week daarvoor was bij het boerenbedrijf van de broer van de varkensboer een grote stroomstoring, waarbij 2100 varkens omkwamen.

Dode twintigers gevonden in een Belgisch lab

Volledig scherm In de loods werd het drugslab ontdekt. De lichamen liggen in het rode tentje. © HLN/Marco Mariotti

Het lab dat werd gevonden in de plaats Eksel (België) is dan wel nét over de grens, maar de drie jonge mannen die er op 29 januari dood werden gevonden, kwamen uit Eindhoven en Valkenswaard. Een van hen stond op het punt vader te worden. Allen werkten ze vermoedelijk al een tijd in de giftige dampen. Het lab waarin de synthetische drugs werden geproduceerd, bevond zich in een kantoor aan de rand van het dorpje op een industrieterrein. Na een anonieme tip deed de politie een inval.

Eigenaar drugspand in Zwingelspaan schrikt zich kapot