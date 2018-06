Druiventros zet inboedel Herman den Blijker op Marktplaats

In de serie Herrie in De Druiventros die eind vorig jaar bij RTL4 op tv was, werd een zaal van De Druiventros door Den Blijker en Reimers ingericht als pop-up restaurant met meubilair uit een kringloopwinkel. ,,Het heeft heel goed gelopen en we zaten regelmatig vol", vertelt Zoontjens. ,,Maar we bleken de ruimte ook vaak nodig te hebben voor partijen en even in- en uitruimen was er niet bij. En de laatste weken liep het ook niet meer zo hard. Vandaar dat Janny en ik vanochtend besloten hebben de hele inboedel op marktplaats te zetten."