Drukte bij testlocaties in Brabant na carnaval, uitval medewerkers door corona

Fotoserie Carnaval in Land van Cuijk en Gennep vindt vooral ‘buiten’ plaats

LAND VAN CUIJK / GENNEP - Geen bekende evenementen dit weekeinde als de Lichtjesoptocht zaterdagavond in Boxmeer, en de zaterdagse Mèrtzitting in Gennep. Toch valt er ondanks de ultrakorte voorbereidingstijd voor carnavalsvierders genoeg te beleven in het Land van Cuijk en Gennep. Om gedoe met testen te voorkomen, zijn veel evenementen in de buitenlucht. Ook de mega-overkapping in Boxmeer geldt als ‘buitenlocatie’. Een impressie in foto's.

28 februari