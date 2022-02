Drukte op de weg verwacht door voorjaarsvakantie: ‘Rust en drink genoeg en maak je dakkoffer goed vast’

Nieuwsover­zicht | Biertankwa­gens rijden dag en nacht voor carnaval - Oma Sjan weet na 31 jaar wie haar valentijn is

Het zijn drukke weken voor chauffeurs van biertankauto’s van de Brabantse brouwerijen. Komende week wordt het nog drukker, want carnaval staat voor de deur. ,,We zijn nu de rest van het land flink aan het vullen met bier, zodat we met carnaval ons volledig kunnen richten op het zuiden van het land. Met carnaval rijden we dag en nacht door.” En oma Sjan weet na 31 jaar eindelijk wie haar geheime aanbidder is. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.

21 februari