Dubbel verdriet bij Brabantse paardenfokker: na miskraam nu ook ‘huilende’ merrie overleden

SPRUNDEL – Groot verdriet bij de paardenfokkerij van Van der Sanden in Sprundel. De merrie die vrijdag ‘huilend’ werd gefotografeerd na een pijnlijke miskraam, is dit weekend alsnog aan haar verwondingen overleden. De merrie verwierf landelijke bekendheid n a een verhaal in deze kran t.

Op sociale media werd diep ontroerd gereageerd op de foto van de ‘huilende merrie’. Ze verloor haar veulen tijdens de uitdrijving en liet een traan terwijl ze naast haar jong stond. Paardentrainster Moniek Valk wist het rouwende dier vast te leggen op camera en deed haar verhaal naderhand bij deze krant.

‘Mijn hart brak’

,,Ik vond het zo bijzonder dat ik er wel een foto van móest maken,” vertelde de paardenliefhebster. Bij fokkerij Van der Sanden in Sprundel deden ze alles wat in hun macht lag om het veulen te redden. De dierenarts constateerde uiteindelijk dat het babypaardje al was overleden en vreesde ook voor het leven van de merrie. Die kon gelukkig worden gered, maar moest later alsnog de strijd opgeven.

,,Ze stond vlakbij haar overleden baby en je kon goed zien dat het verlies haar veel pijn deed”, zei Valk. ,,Toen ik wat meer dichterbij kwam, zag ik zelfs een traan over haar hoofd rollen. Toen ik dat zag, brak mijn hart in duizend stukjes. Aan de andere kant vond ik het ook heel mooi en bijzonder. Zoiets had ik echt nog nooit eerder gezien.”

Kan het wel?

Maar kúnnen paarden eigenlijk wel huilen, of speelde er soms iets anders? Ellen de Boer, een psycholoog die gespecialiseerd is in gedragstherapie bij dieren, weet het niet zeker. “Dat paarden verdrietig kunnen zijn en kunnen rouwen, dat staat vast,” zegt ze.