Duizend muizen en andere dieren in 'ernstig vervuilde woning’: ‘De helft liep los’

‘Ernstig vervuild’

,,Het was een zorgelijke situatie. Totaal onhanteerbaar. De helft van de muizen liep los in het huis rond, die konden we natuurlijk niet zomaar vangen. Alle dieren in kooien zijn in beslag genomen maar het is nu aan de lokale instanties om de situatie verder in de gaten te houden. De wijkagent is op de hoogte.”