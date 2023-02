Duizenden Oeteldonkers verwelkomen ZKH Prins Amadeiro XXVI als vanouds

DEN BOSCH - Zoals vanouds hebben vele en nog eens vele duizenden Oeteldonkers zondag ZKH Prins Amadeiro XXVI en zijn gevollug verwelkomd in hun ‘durp’. De Hoogheid onthulde weer een echte boer Knillis op de Bossche Markt, reed voorop in een officiële intocht en arriveerde zoals het hoort in de Oeteldonkse historie met de trein weer op Oeteldonk Centraol. Voor de 11x11 = 121ste keer...

,,Als de Hoogheid straks uit de trein op de speciale stapsteen op perron 1 stapt, zwaaien we allemaal met onze rood-wit-gele sjaals”, oefent ‘ceremoniemeester’ Ronald Schenk met enkele duizenden carnavalsvierders op het Stationsplein. ,,Gift um een inzwaai”... .Even later gaan de sjaals de lucht in en is gaat er gejuich en gejoel op als het stipt om 11.11 uur weer daadwerkelijk gebeurt.

,,We brengen de hoogheden al vanaf Prins Amadeiro IV over ijzeren wegen naar hun pronkjuweel”, aldus Hofstationschef Gijsbertus Hilhorst van station ‘Oeteldonk Centraol’ niet zonder trots. ,,We zijn van 1900 Hofleverancier. Vorig jaar moesten we vanwege de nasleep rondom corona de Oeteldonkse Buurtbus nog inzetten.”

Lekker zonder beperkingen

,,We vinden het heerlijk dat carnaval weer normaal en zonder beperkingen gevierd kan worden. Dat maakt het feest alleen nog mooier dan het altijd al geweest is”, zegt prins Amadeiro even later. Hij wijst naar een waterig zonnetje. ,,Met mooi weer. Wat kan een prinsenhart zich nog meer wensen? ,,Wie of wat wij vandaag omarmen? Alle Oeteldonkers”, antwoordt de Hoogheid als hem die vraag wordt gesteld.

Volledig scherm Er worden op de route stukjes voor een schilderij van De Hoogheid in het Oeteldonkse Muzejum geschilderd. © Marc Bolsius

Het thema ‘Oeteldonk omèrrumt oe’ komt geregeld terug in de intocht. Anouk geeft bijvoorbeeld ‘free hugs’ aan het publiek langs de kant. ,,Ik ben een weekdier; een inktvis met acht tentakels en ben heel gevoelig voor liefde. De mensen moeten vandaag hun kans grijpen. Morgen zit ik weer in Artis. Ze laat haar zuignapjes zien: ,,Ik zuip niet, maar zuig wel”, zegt ze lachend. ,,In de goede zin van het woord hè.”

VAR-boete voor voeten over de rand

De intocht is ook zoals vanouds heel gevarieerd met leuke creatieve vondsten. ‘Rotterdammer’ Lee Douwers deelt in een rolstoel zijn nieuwe CD uit. Er zitten oordopjes in het doosje. Er worden op de route stukjes voor een schilderij van De Hoogheid in het Oeteldonkse Muzejum geschilderd. Oetel-Vars delen rood-wit-gele kaarten uit aan mensen die met hun voeten te ver over de rand van de stoep komen en nog veel meer.

Volledig scherm Een kale parade op de Parade. © Marc Bolsius

De groep van Erwann van Eyk uit Oeteldonk rolt met een man of vijftien allerlei soorten zakken door de straten. ‘Pas op voor zakkenrollers!’ staat er als waarschuwing op een bordje te lezen. ,,We hebben ook een zakkenwasser bij ons. Dan wassen we de zak en gaan we de volgende dag weer verder. We lopen al twintig jaar met de intocht mee. Dit hebben we de afgelopen tijd echt gemist.”

Genieten en dankbaar zijn

Na de intocht houdt Burgervaojer Peer vaan den Muggenheuvel zijn traditionele toespraak: ,,We hebben zowat drie jaar moeten wachten op deze grandioze intocht. (...) Koester de liefde en de gein als nooit tevoren. Ik weet dat er een energiecrisis is, dat we het niet allemaal even breed hebben, dat er nog steeds een verschrikkelijke oorlog gaande is en dat er een grote ramp in Turkije en Syrië is geweest. Laten we deze dagen vooral niet vergeten dankbaar te zijn voor alles dat we wel hebben! Geniet ervan! Het is zo weer woensdag!”

Volledig scherm Allemaal zwaaien met de rood-wit-gele sjaals. © Marc Bolsius

Volledig scherm Blauw blauw, ik hou van jou? © Marc Bolsius

Volledig scherm Rachel Hazes als gecremeerde kroket. © Marc Bolsius