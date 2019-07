Duncan Laurence zoekt inspiratie in de zon en O’G3NE klaar voor vakantie

Over ons Journalist Max Steenberg­he ‘Altijd alles onderzoe­ken, want elk detail kan van belang zijn’

12:14 EINDHOVEN - Van de 41 jaar dat Max Steenberghe werkt als journalist, zijn de afgelopen vijf jaar het zwaarste geweest. Zwaar, omdat hij vrijwel niemand kon zeggen waar hij mee bezig was. ‘Een onderzoek’, daar liet hij het bij. Zwaar ook omdat dat onderzoek te maken had met de moord op de 15-jarige Nicole van den Hurk in 1995. Een compleet drama, waarin de familie bijna zeven weken bleef hopen dat ze nog in leven was, waarin de politie regelmatig op dood spoor zat bij het zoeken naar de dader en waarin zelfs familieleden als mogelijke verdachten werden gearresteerd.