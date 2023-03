DWSH’18 wil eerste lustrum opluisteren met promotiefeest

Derde klasse B Be Ready verliest nipt van koploper Bavel: ‘Minimaal een punt verdiend’

Ondanks dat de koploper en hekkensluiter het tegen elkaar opnamen, was Bavel tegen Be Ready een gelijkopgaande wedstrijd. Uiteindelijk was Bavel toch te sterk en won het met 2-1. Be Ready-trainer Angelo Ernst baalt: ,,We speelden goed, maar behalen geen resultaat. Een repeterend thema.”