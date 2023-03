EBOH in de fout, IFC maakt er twaalf en een 52-jarige als breekijzer; dit is het overzicht van het amateurvoetbal

Bij TOP Oss valt er weer wat te genieten: ‘De sfeer is opgewekter’

Bij TOP Oss groeit het vertrouwen. Het spel is aanzienlijk beter dan voor de winterstop en nu belonen de voetballers dat ook met punten. De ploeg van Klaas Wels is opgeklommen naar de zeventiende plek in de Keuken Kampioen Divisie en pakte negen punten uit de laatste vier duels.