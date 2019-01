Echtpaar slachtoffer van babbeltruc: kostbare sieraden en honderden euro's gestolen

VEGHEL - Zaterdagavond half negen. De bel gaat bij bewoners van de Julianastraat in Veghel. Een vrouw met een knot en gehuld in een donkere jas staat voor de deur. Ze beweert van de wijkzorg te zijn en wordt binnen gelaten. Een half uur later is het huis van het bejaarde echtpaar leeggeroofd. Sieraden weg. Geld weg. Alle kostbare spullen weg.

De dochter van het echtpaar vertelt hoe het gegaan is. ,,De vrouw liet een pasje zien dat duidelijk moest maken dat ze van de wijkzorg was. Mijn vader kon het niet goed zien omdat hij zijn bril niet op had. Omdat hij haar betrouwbaar over vond komen, liet hij haar binnen.”

Honderden euro's

Dat had hij beter niet kunnen doen, zo bleek later. De vrouw liet de voordeur bij binnenkomst openstaan. ,,Een ander persoon is toen waarschijnlijk binnengedrongen. Terwijl de vrouw met mijn ouders naar boven liep ‘om naar het sanitair te kijken’, is die ander naar de slaapkamer gelopen. Daar stond een kistje met sieraden. Beneden heeft ze nog een portemonnee leeggehaald. Er zaten honderden euro’s in.”

Ondertussen was de eerste dame nog bezig met haar zogenaamde onderzoek. Ze voelde aan de benen en voeten van het echtpaar. Of ze spataderen hadden. Toen ze eenmaal klaar was, verliet ze het huis weer.

60 jaar getrouwd

Volledig scherm Eén van de gestolen kettingen. © Familiefoto ,,Hoewel mijn vader zaterdagavond al een slecht gevoel had bij het hele verhaal, kwamen mijn ouders er zondagochtend pas achter dat ze waren bestolen. Ze vierden hun 60-jarige huwelijksjubileum en wilden zich klaarmaken voor hun feest. Op het moment dat mijn moeder haar kostbare sieraden aan wilde doen, merkte ze op dat alles weg was. Ook haar portemonnee bleek leeg.”

De shock en het verdriet zijn groot. In totaal zijn er drie gouden ringen, vier kettingen en twee armbanden gestolen. Eén van die ringen is meer dan 100 jaar oud. Een medaillon die iedere dag werd gedragen, was meer dan 70 jaar oud. Een van de armbanden had een waarde van 2.500 euro.