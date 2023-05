Echtpaar vastgebonden tijdens woningoverval, man mishandeld: ‘Zijn hoofd zat helemaal onder het bloed’

Action werft al personeel voor filiaal Jozefplein, maar bevestigt komst nog niet

GELDROP - Winkelketen Action is al volop aan het adverteren voor personeel voor een nieuwe vestiging aan het Jozefplein in Geldrop. Toch wil het concern nog niet bevestigen dat er in het voormalige Aldipand ook daadwerkelijk een Action komt.