Eén aanspreekpunt voor mensen met geldproblemen in Breda: ‘Veel mensen trekken uit schaamte te laat aan de bel’

Eerste Ganzekwek­avond loopt als een trein; ‘Helmondse variant van corona, die werkt nie’

AARLE-RIXTEL - De Ganzekwekavonden genieten al jaren een enorme populariteit in Aarle-Rixtel en dat is dit jaar niet anders. Tijdens de eerste van twee zittingen, zaterdag in D’n Dreef, vond Prins Lodewijk d’n Twidde een zo goed als uitverkochte zaal tegenover zich.

22 januari