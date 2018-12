Een BigMac als diner op Eerste Kerstdag: ‘Dit is de rotste kerst ooit’

BREDA - Het is rond 18.30 uur, Eerste Kerstdag. Bij McDonalds aan de Steenakker in Breda stuift een vrouw van een jaar of 25 binnen. Ze bestelt, grist haar BigMac van de toonbank, kijkt even op als ze wordt aangesproken en barst in huilen uit. ,,Dit is de rotste kerst ooit”, zegt ze en rent weg.

Een eindje verderop volgen Ruud en Lian uit Tilburg vanachter hun tafeltje stoïcijns het tafereel. Zwijgend dippen ze hun frietjes in een plastic kuipje saus. Of hun menuutje van de Mc nou hun gedroomde kerstmaal is? Lian haalt haar schouders op. ,,Het is niet anders”, zegt ze. ,,Ik moest werken. Ik had geen zin in koken.”

Familie

Naar de McDonalds tijdens Eerste Kerstdag. Het lijkt opmerkelijk. Kerst is toch bij uitstek de dag dat thuis met vrienden en families een bijzondere maaltijd wordt genuttigd? Een frietje met de kerst? Wie doet dat nou?

,,Nou meer mensen dan je denkt”, zegt Annemiek Hollander van McDonalds Nederland. ,,Vooral bij gezinnen zijn onze restaurants tijdens kerst populair.” Toch zijn enkele filialen dicht. Zoals dat in hartje Breda.

Snackbars

Het is een beeld dat past bij Eerste Kerstdag. Veel snackbars zijn dicht. Begrijpelijk? ,,Misschien”, zegt in de Bredase Boschstraat Mohamed el Ouakali van shoarmazaak Andalus. Eerste Kerstdag is geen dag dat veel mensen een snelle hap komen halen.

Toch, hoewel ook bij Andalus niet alle tafeltjes bezet zijn, heeft El Ouakali het wel druk. ,,Er wordt best veel besteld”, knikt hij veelbetekenend naar een collega die een tas van Thuisbezorgd.nl aan het volladen is.

Thuis bezorgen

,,Klopt”, zegt Joris Wilton van de landelijke organisatie Thuisbezorgd.nl, waar in Breda circa honderd restaurants bij zijn aangesloten. ,,Er worden maaltijden besteld.” Maar, moet hij toegeven: ,,Eerste Kerstdag is het ook bij ons rustiger dan gewoonlijk. De meeste mensen koken toch zelf of gaan uit eten.”

Maar ze zijn er wel. De mensen die op laatste moment beslissen om een maaltijd thuis te laten bezorgen. Wie, waarom? Wilton: ,,Geen flauw idee, daar vragen we niet naar. Misschien hebben ze gewerkt, hebben ze geen zin in koken, is het eten mislukt, of kregen ze onverwachts bezoek. Of misschien hebben ze weinig met kerst.”

Dat laatste geldt voor Hasan en Dacak uit Breda en hun Oosterhoutse vrienden Wesley en Mehmet. Aan een tafeltje bij Willy’s Eethuis aan de Bredase Haven wachten ze op een shoarmaschotel. ,,Wij vieren geen kerst”, zeggen ze. ,,Het is geen islamitisch feest”, legt Wesley uit.

Tweede Kerstdag