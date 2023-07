Een boks en een knuffel voor de grote vriendelijke reus op de Etten-Leurse kermis

KIJK. Ernstig zieke Axelle (15) beleeft de dag van haar leven: “Paarden én oldtimers op één dag: dat maakt me gelukkig”

Een brede glimlach op haar gezicht en tranen in haar ogen toen ze het jonge veulen zag dat ze een naam mocht geven. De ongeneeslijk zieke Axelle Van Loon (15) uit Brecht genoot met volle teugen van een rondrit – de Tour d’Axelle - in een oldtimer en een bezoek aan Kids Horse & Countryclub in Baarle-Nassau. En met haar stralen ouders Steven en Freya, broer Maxime en familievriend Tim mee. “Die glimlacht op haar gezicht, daar doen we het voor.”