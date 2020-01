Een coalitie met 50Plus of een oplossing uit Den Haag? Coalitie Brabant zit voorlopig muurvast

De Brabantse coalitie verkeert al in crisis sinds het CDA in oktober een bom onder de coalitie met VVD, D66, GroenLinks en PvdA legde. De christendemocraten konden zich niet vinden in het beleid rondom stikstof en de veehouderij. Dat leidde in november tot het vertrek van de twee CDA-gedeputeerden Marianne van der Sloot en Renze Bergsma, en een maand later tot een definitieve breuk in de coalitie. De resterende vier partijen hebben samen geen meerderheid in provinciale staten.