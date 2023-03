‘Een complimentje geeft vertrouwen en zorgt ervoor dat je je gezien voelt en ertoe doet’

De prikpost was ooit een Fata Morgana. Daar moest je zijn. Nu zijn het spookhui­zen

Weet u nog dat we massaal aan de prik gingen? Dat we met een vuistdikke stapel papieren naar een afgelegen bedrijfshal reden? Om vervolgens in rijen aan te sluiten alsof het een Efteling-attractie was. Langs linten en poortjes. Welkom in de Droomvlucht, vanaf hier nog 45 minuten wachttijd.