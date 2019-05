Een extra bijzondere dag voor Xander de Buisonjé en van Frans Bauer mag het iedere dag Moederdag zijn

Video 300 liter drugsolie gevonden in drijvend Crystal Meth-lab in Moerdijk: bekijk hoe boobytrap politie verrast

11 mei MOERDIJK - Op het drijvende Crystal Meth-lab in Moerdijk is voorlopig ruim driehonderd liter methamfetamineolie in beslag genomen. De handelsprijs van één kilo methamfetamine is ongeveer 15.000 euro.