Een 'gestoorde gek' vermoordde zomaar een Tilburgse taxichauffeur: 'Dan stort je wereld in'

TILBURG – Zomaar een onschuldige, hardwerkende familieman doodschieten, omdat je wilt weten hoe het voelt. Het is het krankzinnige motief achter de moord op taxichauffeur Radj Anand uit Tilburg. Nu, bijna acht jaar later, vertellen rechercheurs en nabestaanden in het programma De Zaak van je Leven (WNL) hoe zij de zaak hebben ervaren. ,,Wat zou er in zijn laatste momenten door hem heen zijn gegaan?”

De 37-jarige Radj Anand, gehuwd en vader van drie jonge kinderen, pikt in de nacht van vrijdag 8 oktober 2010 drie klanten op bij het centraal station in Tilburg.

Anand rijdt ongeveer een kwartier na middernacht weg in zijn splinternieuwe auto die hij met zijn broer heeft aangeschaft. Een peperdure Mercedes, voorzien van rittenregistratie. Het is die vrijdag slap, dus hij is waarschijnlijk blij met een ritje naar Kaatsheuvel.

'Een moord om niks'

Op de Duinlaan in Kaatsheuvel, een smalle weg tussen twee campings door, rijdt hij zich vast op een nieuwe wegblokkade, die daar een maand of twee geleden is aangebracht. En dan gebeurt het: een van de drie inzittenden trekt een pistool en schiet Anand - die zich niet kan verdedigen - neer. De schutter geeft het wapen door aan de man naast hem, die ook meerdere keren de trekker overhaalt.

Als grof vuil wordt Anand gedumpt in een sloot. Die ochtend vindt een wandelaar het levenloze lichaam van de Tilburger en slaat alarm. Vanaf dat moment begint voor de politie een grote zoektocht naar de schutter(s). Daarover vertellen rechercheurs uitgebreid in de uitzending ,,Dit was echt een moord om niks”, zegt een van hen. ,,Radj was een hele normale man. Getrouwd, drie kinderen, geen crimineel verleden, een geliefde collega.”

'Dan valt je wereld stil'

Hemawatie Poeran, vrouw van Anand, schrikt die bewuste nacht wakker en merkt dat haar echtgenoot nog niet is thuisgekomen. ,,Hij zal zo nog wel komen, dacht ik, en toen ging ik weer verder slapen. Maar om 7 uur lag hij nog niet in zijn bed. Toen ben ik gaan bellen. Hij zal wel bij een andere vrouw zijn, denk ik nog.”

Op televisie zien de nabestaanden een taxi die verdacht veel op de taxi van Anand lijkt. Niet veel later worden ze gebeld: het is inderdaad hun geliefde die in Kaatsheuvel is doodgeschoten. ,,Dan valt je wereld stil”, stamelt Poeran, die op dat moment nog vol vragen zit. ,,Je weet niet wie het gedaan heeft, en ook niet waarom. Racisme? Roofmoord? Je weet het niet. Er komt heel veel op je af.”

'Afmaken om het afmaken'

Uitgebreid rechercheonderzoek bracht de politie uiteindelijk op het spoor van drie verdachten: Zizilaw J., Adrian W. en Kamiel O., drie mannen uit Polen. Adrian W. blijkt het brein achter de gewetenloze moord: hij wilde voelen hoe het zou zijn om iemand te vermoorden en zou Anand hebben uitgekozen om zijn donkere huidskleur. Racisme speelt dus mogelijk een rol in deze koelbloedige moord.

,,Dit was dus gewoon afmaken om het afmaken”, vertelt een zoon van Anand aangeslagen in de uitzending. ,,Dat maakt het heel lastig om te verwerken.” Zijn zus vult aan: ,,Je kan het gewoon niet geloven. Je vrolijke, liefdevolle en gezellige broer is er niet meer. Zomaar. Wat zou er toch door hem heen zijn gegaan? Ik blijf hem voor altijd gedenken in mijn hart. Als ik naar zijn zonen kijk, dan zie ik hem.”

Celstraffen