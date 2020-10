Een gouden huwelijk vieren in coronatijd? Deze Udense familie bewees dat het kan, als je maar creatief bent

Al fluisterend schuifelen Jeroen en zus Sylvie Hermsen samen met Annelies van Mourik en Lune door de voortuin van Marjo (73) en Geert Hermsen (75) die nietsvermoedend binnen zitten. In alle stilte worden gouden slingers en een groot afzetlint met daarop ‘50' opgehangen, inclusief twee gouden ballonnen aan de deur waarop ook het getal vijftig staat. Wanneer het groepje klaar en tevreden over het resultaat is, bellen ze gespannen aan. Wat volgt is een orkaan aan geluid en verbazing, niet in de laatste plaats omdat Sylvie als verrassing uit Portugal is overgekomen.