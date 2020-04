Een greep uit de leukste 1-aprilgrappen van de afgelopen jaren

Een verstandig besluit. Om de moed er voor iedereen in quarantaine toch een beetje in te houden, hebben we een paar leuke grappen uit de afgelopen jaren verzameld.

1. Baby's in de Python

Je hebt 1-aprilgrappen die slechts een flauw glimlachje veroorzaken en je hebt grappen waar je hard om kunt lachen. De Efteling had er in 2018 eentje uit de laatste categorie: het pretpark maakte bekend dat baby’s vanaf 1 april een ritje konden maken in de Python.

In een video was te zien dat de Efteling in samenwerking met Maxi-Cosi een speciaal stoeltje ontwierp voor de allerkleinsten. Een huisarts vertelde dat het voor baby’s ‘erg goed is om in aanraking te komen met zoveel prikkels’ en een moeder zei uit te kijken naar het eerste ritje voor haar spruit.

2. Duikelstangen weg bij basisschool in Uden

Te veel duikelen zou niet goed zijn voor de hersenontwikkeling van kinderen, zo meldde basisschool De Vlonder in Uden in 2016. De school verwijderde daarom ‘s nachts de stangen van de duikelrekken op het schoolplein.

De school informeerde ouders en kinderen vooraf over de actie, wat heel wat commotie onder de leerlingen opleverde. De school plaatste later de stangen terug en liet de kinderen weten dat het om een grap ging.

3. Woeste Dries Roelvink gooit met eieren

Dries Roelvink kreeg er in 2018 op sociale media flink van langs nadat in een filmpje te zien was hoe hij eieren tegen de ruiten van snoepwinkel Jamin, waarvan het hoofdkantoor in Oosterhout gevestigd is, gooide. Hij zou boos zijn omdat Jamin een gespierde paashaas met een gele zwembroek zou verkopen; het evenbeeld van Roelvink.

Honderden mensen en landelijke media dachten dat Roelvink het meende toen hij de chocoladehaas ‘Paas Baas Dries’ niet kon waarderen. ,,Vrolijk Pasen vrienden. Ruim 200.000 mensen zijn er ingetrapt. We hebben hem te pakken: de 1 April grap van 2018'’, liet een trotse Roelvink weten via Facebook.

4. Tilburg University hoofdsponsor van PSV

Univers, het onafhankelijke nieuwsplatform van de Universiteit van Tilburg, meldde in 2016 dat Tilburg University de nieuwe hoofdsponsor van PSV zou worden. Tilburg University zou de ‘verrassende’ opvolger van Philips worden. Volgens rector magnificus Emile Aarts was de keuze voor de nieuwe sponsor echter niet zo verrassend als velen zullen denken. “Voetballers willen altijd scoren, wij ook. Niet voor niets zijn we door de Keuzegids uitgeroepen tot beste algemene universiteit”, zei hij destijds.

Ook Toon Gerbrands was volgens Univers blij met de deal. “Voetballers hebben toch vaak een wat dommig imago. Op deze manier willen wij daar verandering in brengen.”

5. Friet per drone

Kwalitaria Breda meldde in 2015 dat friet- en snackbestellingen met een drone bezorgd konden worden: als eerste van Nederland. De klant van de snackbar zou zo binnen mum van tijd de bestelling in huis hebben. Helaas, het was toch echt een grap...

6. Dolfijnenshow in Willemstad

Een gedurfde grap uit de oude doos: duizenden mensen stonden op 1 april 1990 te wachten op een dolfijnenshow in de haven van Willemstad. De toenmalige havenmeester Piet Joosten, niet te beroerd zijn medewerking aan de 1-aprilgrap te verlenen, had watersporters via de krant gerustgesteld. Zij hoefden niet bang te zijn dat de dolfijnen schade aan hun pleziervaartuigen zouden aanrichten. Op het moment suprême, toen de duizenden mensen zaten te wachten, haalde de havenmeester een bordje met ‘1 april’ tevoorschijn.

7. Eindhoven plots wereldnieuws

Dat je met een 1-aprilgrap de plank goed mis kan slaan, bewijzen... wij zelf. Het ED publiceerde ruim zeventig jaar geleden een grap die insloeg als een bom. ‘Een zwarte dag voor Eindhoven’, opende de krant op 31 maart 1947. Met als onderkop: ‘Atoom-nevel bedreigt Lichtstad met vernietiging’. Eronder het schokkende verhaal over de ingenieur die bij een verhuizing per abuis in het NatLab een ‘flesch met atoomnevel’ had achtergelaten. Het flesje zou de volgende dag - 1 april - onschadelijk gemaakt worden.

Volledig scherm De voorpagina van het Eindhovensch Dagblad van 31 maart 1947. © RHCE

Bewoners van de stad die daar niet gerust op waren, konden een veiliger heenkomen zoeken op de Stratumse Hei. De volgende ochtend zag het zwart van het uit de stad vluchtende volk. Het ‘nieuws’ werd opgepikt door het ANP en even later wereldkundig gemaakt door de BBC. Omroepwagens van de gemeente reden rond om erop te wijzen dat het slechts om een 1-aprilgrap ging, maar het kwaad was toen al geschied.

8. Buiten Brabant: Premier Balkenende krijgt rol in Harry Potter-film

In al die jaren aan grappenmateriaal is er één grap die veel mensen en vooral kinderen bijgebleven is: voormalig premier Jan Peter Balkenende speelt mee in de nieuwste Harry Potter-film. Balkenende zou niet zomaar een rol krijgen; hij zou de vader van hoofdrolspeler en tovenaarsleerling Harry Potter worden. Vooral kinderen trapten er met open ogen in.

De grap werd in 2004 de wereld ingebracht door het Jeugdjournaal. Het nieuwsprogramma weet elk jaar duizenden reacties te ontlokken op uiteenlopende 1-aprilgrappen. Zo werd eerder ook de voorheen populaire chatdienst MSN verboden voor kinderen onder de 14 jaar en wisten wetenschappers het hart van een mummie weer op gang te brengen.

9. De aller-, allerbeste?

Een echte parel blijft toch wel de grap van Edo van Tetterode in 1962. De beeldhouwer uit Zandvoort liet in zijn eigen badplaats een beeld aanspoelen, dat oorspronkelijk van Paaseiland zou komen. Het strand stroomde vol met tienduizenden mensen die de joekel met eigen ogen wilden bekijken.