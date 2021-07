Een grenscontrole als je terugkomt van vakantie: acht vragen en antwoorden

Wat gaat er die zondag dan gebeuren?

Het is het kabinet, dat eerder de fout in ging door vroegtijdig een aantal maatregelen fors te versoepelen, alles aan gelegen om de Covid 19-getallen binnen de perken te houden. Niettemin krijgen EU-landen die op oranje stonden, in principe vanaf dinsdag een groen of geel reisadvies. Maar daar hangt wel een strengere maatregel aan vast: Wie uit een EU-land terugkeert moet over het coronabewijs beschikken, waarmee je laat zien dat je of twee keer bent gevaccineerd, of dat je onlangs corona hebt gehad of er van bent hersteld. Dit kun je aantonen in de CoronaCheck-app.

Blijkt bij de test in het buitenland overigens dat je het virus onder de leden hebt, dan mag je niet terugreizen en moet je in quarantaine.