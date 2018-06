Een jonge boer moet met zó veel rekening houden: wie wil de boerderij nog voortzetten?

Marc voelt de emotie van het familiebe­drijf: ‘Mijn oma is hier al geboren’

MOERSTRATEN - Marc van der Bol is de jongste van de drie boeren in Liefde voor de BOERderij. Zijn vader heeft in Moerstraten een melkveebedrijf. Marc (25) gaat dat overnemen en omzetten naar akkerbouw.