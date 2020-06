Een kwart van alle nertsen in Nederland zit in Gemert-Bakel, bekijk hier hoeveel nertsen je in jouw buurt vindt

Nieuwsover­zicht | Eerste optredens voor 1000 man gepland - Stukje A58 wordt hypermoder­ne weg

23 juni Het is nog een paar maanden wachten, maar op 4 september zijn in Den Bosch - als het allemaal goed gaat met corona - de eerste optredens weer voor 1000 mensen. Cabaretier Najib Amhali trapt af in Mainstage in de Brabanthallen. Verder werd vandaag bekend dat automobilisten op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven binnenkort rijden over een van de modernste stukjes snelweg van Nederland. En een bedrijf uit West-Brabant fraudeerde op een bijzondere manier met blikken voedsel.