Een menu uit de Huiskamer voor thuis in de eetkamer

Nieuwsover­zicht | Dramati­sche undercover­ope­ra­tie leverde nauwelijks bewijs op - Drogiste­rij­en hebben tekort aan mondkapjes

De dramatische undercoveroperatie van de politie in Zevenbergschen Hoek, waarbij een geheim agent uiteindelijk zelfmoord pleegde, heeft volgens de officier van justitie ,,niet of nauwelijks belastende of ontlastende informatie’’ opgeleverd. Ook vond er vandaag een dodelijk ongeluk plaats op de A59 en zijn tal van ondernemers boos op de overheid. Drogisterijen hebben een tekort aan mondkapjes van het type 2. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.

12 januari