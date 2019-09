Een niet zo smakelijke actie van StukTV en de levensvragen van Klaas Dijkhoff

BRABANT BYTESKorte updates van onze eigen Brabantse sterren op social media, wie houdt daar nou niet van? In de rubriek Brabant-Bytes struinen wij het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van onze eigen BB’s, oftewel: Bekende Brabanders.

Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Van een chique feestje is Guido Weijers niet vies. Hij gaat met zijn grote liefde naar een blacktie (of white tie?) feestje en heeft zich flink opgedoft.

Als hij niet wakker ligt van ingewikkelde politieke kwesties dan is het wel van andere belangrijke levensvragen. Klaas Dijkhoff vraagt zich af: is het een Simbag of een Hakunamatatas?

Verwacht het onverwachte. Dat is het enige wat je willen meegeven bij het bekijken van deze video die de grappenmakers van StukTV vandaag plaatsten.

Vanavond kun je weer genieten van Ik hou van Holland. Jeroen van Koningsbrugge is er in elk geval alweer dolenthousiast over.

Een ander televisieprogramma waar onze bekende Brabanders naar uit kijken is natuurlijk Expeditie Robinson. Hoe zal deelnemer Roy Donders het doen? Zondagavond kunnen we zien of hij het nog een ronde overleefd.

Amy Vol, bekend als een van de zingende zussen van OG3NE, kan meer dan alleen maar zingen. Zo kan ze ook een knap staaltje dansen. Tenminste als we de foto's moeten geloven. Die zien er best intens uit. Voor de hele dans moet je toch even op de link klikken natuurlijk.

Hoe Aad de Mos zijn zaterdagochtend begint? Simpel, met de zaterdagkrant, bezorgd door de oude vertrouwde postbode.

Drukke boel voor Leo Alkemade. De cabaretier is zowel zaterdag als zondag te bewonderen in verschillende programma's op SBS 6.

Guido Weijers heeft een wel hele effectieve manier van afvallen gevonden. Nu vragen wij ons toch af hoeveel Chantal Janzen weegt...