Eén op de tien coronadoden in Nederland viel in Brabants ziekenhuis

Zoethouder of kroonju­weel? FvD is hoe dan ook trots op referendum: ‘Brabanders moeten aan noodrem kunnen trekken’

24 februari DEN BOSCH - Het kroonjuweel van Forum voor Democratie in Brabant komt langzaam voor de dag. De partij is in de provincie warm pleitbezorger van een correctief bindend referendum en zet komende vrijdag een stapje op weg naar haar einddoel. ,,Brabanders moeten aan de noodrem kunnen trekken als ze het niet eens zijn met een besluit dat wij als politiek nemen”, zegt Camiel van der Meeren, fractieleider van FvD in Brabant.