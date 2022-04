Een oude watertoren, voormalig douanekantoor en andere bijzondere panden die te koop staan in Brabant

Wonen in een voormalig bordeel? Het kan in Loon op Zand. Het huis heeft een bruin café, meerdere kleurige kamers en is volledig bekleed met tapijt. De naam van het bordeel was Club Jacqueline. Overdag was het een privéhuis waar klanten zich in alle discretie en rust konden vermaken, 's avonds was het een club. Tot nog maar een paar weken geleden was het pand in gebruik. Toen kocht de huidige eigenaar het pand van Damen om het door te verkopen voor een ton meer.