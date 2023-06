Een park dat veel meer is dan dat: ‘Natuur is de bebouwde kom in getrokken, dit wens je elk dorp toe’

Nu al scheuren, en dus moet het pas aangelegde fietspad in Waalwijk wéér opnieuw

WAALWIJK - Het is een duur foutje. De aanleg van het fietspad langs de Mozartlaan in Waalwijk moet opnieuw. Er zaten nu al scheuren in, en dat is wel erg snel. De aannemer kan wéér aan de bak en fietsers moeten nog even omrijden.