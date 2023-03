Een ratjetoe van ontevredenen in Den Bosch, hopend op ‘D-day’

De zeven Bossche fractie­voor­zit­ters die zich willen inzetten voor alle Brabanders

DEN BOSCH - Zeven van de twintig lijsttrekkers voor de Provinciale Staten wonen in de gemeenten Den Bosch of Vught. Dat is opvallend veel. Van de 55 huidige Statenleden wonen er maar vijf in die twee gemeenten. Of de Bosschenaren en Vughtenaren voordeel hebben van zo’n grote inbreng? ‘Ik draag de stad in mijn hart, maar zal mij inzetten voor alle Brabanders'. We stellen de zeven aan u voor.