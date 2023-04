Een Streekfeest verboden voor ouders bevalt bezoekers goed: ‘De jeugd gaat er meteen voor’

In winkel­strips is het goed ondernemen, maar Helmond ziet ze liever verdwijnen

HELMOND - Is er toekomst voor de losse rijtjes winkels her en der in de Helmondse wijken? Het stadsbestuur denkt van niet en zet in op acht goedgevulde wijkwinkelcentra én een bruisend centrum. Ondernemers in de winkelstripjes maken nog geen verhuisplannen.