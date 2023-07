Een tent, een weekendje weg, en inkt: dit kochten de raadsfracties van Maashorst van uw geld

Jan Mollen na ‘vijf fantasti­sche maanden’ weg als wethouder, Patrick Schouw neemt zijn plek in

OUDENBOSCH - Patrick Schouw heeft Jan Mollen donderdagavond opgevolgd als wethouder in de gemeente Halderberge. Oudenbosschenaar Patrick Schouw was vorig jaar nog kandidaat-wethouder namens het CDA, maar stapte na de verkiezingen over naar Lokaal Halderberge.