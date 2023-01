Een uitsterfbeleid voor herten? 'Ze zijn in Den Haag helemaal gek geworden’

Top of flop ‘Bart Chabot was op dreef tijdens deze gevarieer­de poëzie­avond’

De Week van de Poëzie werd in Oss afgetrapt met een poëzieavond. Bart Chabot was te gaste en de plaatselijke PPO-dichters lieten hun werk horen. Chris Korsten vroeg aan bezoekers was ze ervan vonden.

9:32